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3

Когда Йусуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, он проявил себя как умелый правитель. В течение семи урожайных лет он велел засеивать все египетские земли и отводил под пашни огромные участки. Ему удалось приготовить огромные запасы продуктов питания и зерна, которые он тщательно хранил. А когда наступила засуха, неурожаи поразили даже соседние страны. Дожди перестали выпадать даже в Палестине, где жили Йакуб и его сыновья. И тогда Йакуб отправил своих сыновей в Египет для того, чтобы они приобрели там продовольствие. Когда сыновья Йакуба прибыли в Египет, они предстали перед Йусуфом. Он сразу узнал их, а они вообще не узнали его.