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3

اذْكُرْ ﴿إِذۡ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ﴾ يَعْقُوب ﴿یَـٰۤأَبَتِ﴾ بِالْكَسْرِ دَلَالَة عَلَى يَاء الْإِضَافَة الْمَحْذُوفَة وَالْفَتْح دَلَالَة عَلَى أَلِف مَحْذُوفَة قُلِبَتْ عَنْ الْيَاء ﴿إِنِّی رَأَیۡتُ﴾ فِي الْمَنَام ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبࣰا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ رَأَیۡتُهُمۡ﴾ تَأْكِيد ﴿لِی سَـٰجِدِینَ ٤﴾ جُمِعَ بِالْيَاءِ وَالنُّون لِلْوَصْفِ بِالسُّجُودِ الَّذِي هُوَ مِنْ صِفَات الْعُقَلَاء