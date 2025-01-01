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3

О Мухаммад! Коран действительно является прекрасным повествованием, поскольку отличается правдивостью историй, плавностью речи и великолепием значений. Мы открыли тебе это писание и благодаря этому возвысили тебя над остальными пророками. Воистину, это - сущая милость Аллаха по отношению к тебе. А ведь до начала откровений ты ничего не ведал о писаниях и вере. Но Всевышний Аллах сделал это Откровение светом, благодаря которому Он наставляет на прямой путь, кого пожелает. После восхваления историй, содержащихся в Священном Коране, и признания их самыми прекрасными повествованиями, подобных которым не существует ни в одном другом писании, Всевышний Аллах поведал удивительную и прекрасную историю о пророке Йусуфе, его славном отце и братьях. Следует отметить, что вначале Всевышний Аллах подчеркнул, что из Священного Корана Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, узнает только самые прекрасные истории. Затем Аллах подробно описал эту историю и многое из того, что произошло с Йусуфом и его братьями. Из этого следует, что кораническое описание этой истории является полным и прекрасным. И если человек пытается дополнить и приукрасить это повествование рассказами, услышанными от сынов Исраила, которые передаются через неизвестную цепочку рассказчиков и зачастую оказываются лживыми, то он словно пытается дополнить слова Аллаха и усовершенствовать то, что считает несовершенным и незаконченным. И если поступок можно охарактеризовать подобным образом, то он является в достаточной мере порочным. И хотя во многих толкованиях эта кораническая история дополняется многочисленными лживыми и противоречивыми рассказами, раб Божий обязан постичь смысл ниспосланного Аллахом и отказаться от всего, что дошло до нас не от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.