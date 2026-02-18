Giriş yap
Hud
25
11:25
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ٢٥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌۭ مُّبِينٌ ٢٥
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَا
نُوحًا
إِلَىٰ
قَوۡمِهِۦٓ
إِنِّي
لَكُمۡ
نَذِيرٞ
مُّبِينٌ
٢٥
And olsun ki biz Nuh'u kendi milletine gönderdik; "Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım; Allah'tan başkasına kulluk etmeyin; doğrusu ben hakkınızda can yakıcı bir günün azabından korkuyorum" dedi.
العربية
Al-Sa'di
11:24 ile 11:25 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
Две группы - это несчастные грешники и счастливые праведники. Первые подобны слепым и глухим, а вторые - зрячим и слышащим. Разве можно их сравнить друг с другом? Безусловно, их невозможно сравнить. Более того, между ними существует огромная разница, которую невозможно описать словами. Неужели после этого люди не станут задумываться над деяниями, которые приносят им пользу или причиняют вред, дабы совершать полезные поступки и избегать того, что причиняет сущий вред.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
