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После упоминания об истреблении народов, которые отказались уверовать в посланников, отворачивались от людей, придерживавшихся Священных Писаний, и привели к исчезновению истинной религии, Всевышний Аллах возвестил о том, что если бы среди предыдущих поколений людей были праведные люди, которые призывали бы к прямому пути и удерживали бы людей от пороков и погибели, то они принесли бы своим народам огромную пользу и сохранили бы религию. Однако таких людей было очень мало. Им удалось спасти только себя благодаря тому, что они следовали путем Божьих посланников и выполняли определенные предписания религии. А наряду с этим они донесли истину до остальных людей, дабы тот, кому было суждено погибнуть, погиб при полной ясности, а тот, кому было суждено жить, жил при полной ясности. Что же касается нечестивцев, то они охотились только за удовольствиями и роскошью и не желали ничего иного. Стремление к роскошной жизни превратило их в грешников и преступников, в результате чего они заслужили наказание и были искоренены. Все сказанное должно пробуждать в мусульманах стремление быть праведными даже тогда, когда все остальные люди увязли в распутстве, выполнять предписания религии Аллаха, призывать заблудших на прямой путь, помогать им прозреть и терпеливо сносить причиняемые ими страдания. Эти замечательные качества должны быть заветной мечтой рабов Аллаха, и если человек обладает такими качествами и посвящает свою жизнь одному Аллаху, то он становится образцом для подражания в религии.