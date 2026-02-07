วิธีการที่มีคุณภาพสูงกว่าและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อแทรกโองการจากคัมภีร์อัลกุรอานลงในเนื้อหาของคุณ
สร้างเนื้อหาฝังตัวที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ด้วย การแสดงผลภาษาอาหรับที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมระบบอ่านออกเสียงในตัว และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถฟังไปพร้อมๆ กับการศึกษาบทกวีได้
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=th"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>