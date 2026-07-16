ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

[53] และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธา และพวกเขาเป็นผู้ยำเกรง ให้รอดพ้น
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน