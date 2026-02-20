ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
68:26
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦

٢٦

[26] ครั้นเมื่อพวกเขาเห็นสวน (อยู่ในสภาพที่ถูกทำลาย) พวกเขาก็กล่าวขึ้นว่า แท้จริงพวกเราหลงทางเสียแล้ว
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
Notes placeholders