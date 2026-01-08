คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 91:8 ถึง 91:9

فالهمها فجورها وتقواها ٨ قد افلح من زكاها ٩ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩

Существует мнение, что речь идет о душах всех живых существ. Это мнение опирается на общий смысл аята. Согласно другому толкованию, Аллах поклялся только душами творений, которые несут ответственность за свои деяния. На это указывает текст дальнейших аятов. В любом случае, всякая душа является одним из величайших знамений Господа и заслуживает того, чтобы Аллах поклялся ею. Ведь всем им присущи доброта, мягкость, нежность, живость, подвижность, изменчивость, впечатлительность, тревога, желания, любовь, ненависть и устремленность. Именно благодаря душе тело не является бесполезной статуей. И сотворение души такой, какая она есть, также является великим знамением Аллаха.