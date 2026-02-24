ลงชื่อเข้าใช้
Ash-Shams
3
91:3
والنهار اذا جلاها ٣
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣
وَٱلنَّهَارِ
إِذَا
جَلَّىٰهَا
٣
[3] และด้วยเวลากลางวันเมื่อประกายแสงมัน (จากดวงอาทิตย์)
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣﴾ بِارْتِفَاعِهِ
