คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 74:26 ถึง 74:31

The conditions of hell described in the Quran relate to the unseen and hidden world. There being nineteen angels in hell is also a fact of a similar nature. If one resorts to hair-splitting, these matters will only increase one’s doubts. But if the way of complete faith is adopted, these matters will increase one’s fear of the Hereafter.