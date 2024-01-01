3

Воля Аллаха распространяется на все происходящее во Вселенной и неукоснительно исполняется. Творения не обладают властью над происходящими событиями и не способны сдвинуться с места или отдохнуть, если на то не будет Его воли. Несмотря на это, Он поручил ангелам присматривать за рабами и сохранять все деяния, которые они совершают. Всевышний сказал: «Воистину, над вами есть хранители - благородные писцы, которые знают обо всем, что вы совершаете» (82:10–12); «Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (50:17–18). Так Аллах присматривает за Своими рабами, пока они живут на земле. Когда же за ними приходит смерть, Он поручает их ангелам, в чьи обязанности входит забирать души творений. Они выполняют свои обязанности без упущений, ничего не прибавляя к тому сроку, который предопределил Аллах, и ничего не убавляя от него. Они действуют строго в соответствии с Божьим планом и предопределением.