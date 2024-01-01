3

Это - один из тех аятов, в которых подробно говорится о всеобъемлющем знании Аллаха. Ему известно обо всем сокровенном, часть которого Он открывает тому из Своих рабов, кому пожелает. Однако бóльшая часть этого знания сокрыта даже от приближенных ангелов и посланников, не говоря уже обо всех остальных творениях. Аллах знает обо всех живых тварях, растениях, камнях и песках, которые занимают бескрайние земные просторы. Он знает обо всех животных и сокровищах, которые находятся в морях и океанах и сокрыты под толщей воды. Он знает о каждом листочке, падающем с деревьев на поверхность земли или воды, в населенных городах или безлюдных пустынях, в земном мире или Последней жизни. Он знает обо всех зернах и фруктовых косточках, которые сажают люди и которые самостоятельно попадают на благоприятную почву для того, чтобы из них произросли всевозможные растения. Он знает обо всем влажном или сухом, и упоминание об этом является примером упоминания общего после частного. Все это записано в Ясном Писании, под которым подразумевается хранимая скрижаль. Она содержит в себе знание обо всем сущем, и даже частичка его поражает умы благоразумных и благородных мужей. Конечно же, это свидетельствует о величии Господа и необъятности всех Его божественных качеств. Они настолько необъятны, что даже если все творения объединятся для того, чтобы всесторонне объять хотя бы одно из них, они все равно не сумеют сделать это. Благословен же Великий, Всеобъемлющий, Всезнающий, Достохвальный и Славный Господь! Благословен Бог, восславить Которого надлежащим образом не способен никто, кроме Него Самого, Который превыше любой похвалы, которую Ему возносят рабы! Этот аят свидетельствует о безграничном знании Аллаха и записи, которая охватывает все происходящее во Вселенной.