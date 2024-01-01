3

Все живые существа, обитающие на земле и летающие в небе, домашняя скотина, дикие звери и птицы, являются сообществами, которые подобны сообществу людей. Ведь Аллах сотворил их благодаря Своему могуществу и Своей непоколебимой воле, которая также неукоснительно исполняется в отношении всего человечества. Он ничего не упустил в Своем писании. Он записал в Хранимой скрижали все важные или незначительные события, и каждое из них происходит в строгом соответствии с тем, как это было записано тростью в Хранимой скрижали. Этот аят свидетельствует о том, что первое Писание содержит в себе сведения обо всем происходящем во Вселенной. Вера в это является одной из четырех составляющих веры в Божье предопределение и судьбу. К ним относится вера в знание Аллаха, которое объемлет все сущее; запись Аллаха, которая распространяется на все творения; Его волю, которая неукоснительно исполняется в отношении всего происходящего; и сотворение Им всех творений и даже их деяний. Согласно другому толкованию, под Писанием в этом аяте подразумевается Священный Коран. В таком случае его смысл похож на смысл следующего аята: «Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман» (16:89). Затем Аллах сообщил, что все народы будут собраны перед Ним на огромном и устрашающем ристалище, и тогда Аллах воздаст каждому человеку по заслугам, руководствуясь Своей милостью и справедливостью. Он вынесет приговор, за который Его будут восхвалять первые и последующие поколения творения, все обитатели небес и земли.