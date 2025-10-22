واملي لهم ان كيدي متين ٤٥ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

О Мухаммад! Оставь Меня наедине с теми, кто считает Великий Коран ложью. Не торопись, потому что Я сам покараю их за злодеяния. Я дарую им большое богатство и много детей. Они не будут стеснены и будут творить великие дела. Но это будет всего лишь обольщением, ибо они все глубже и глубже будут увязать в омуте, в котором они не найдут для себя ничего, кроме зла. Такова сокрушительная хитрость Аллаха! Велики козни, которые Он замышляет против своих врагов, и ужасно приготовленное для них наказание!