ان لكم فيه لما تخيرون ٣٨
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨
( إن لكم فيه ) في ذلك الكتاب ( لما تخيرون ) تختارون وتشتهون .