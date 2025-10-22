คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 68:35 ถึง 68:37

افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥ ما لكم كيف تحكمون ٣٦ ام لكم كتاب فيه تدرسون ٣٧ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦ أَمْ لَكُمْ كِتَـٰبٌۭ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Всевышний сообщил о награде, которую Он приготовил для тех, кто боялся впасть в неверие и погрязнуть в грехах. Это - разнообразные блага и блаженное бытие по соседству с великодушным Господом. Он также сообщил, что Его мудрость не допустит того, чтобы богобоязненные праведники, искренне и усердно поклонявшиеся Аллаху, подчинявшиеся Его повелениям и стремившиеся снискать Его благосклонность, оказались наравне с грешниками, ослушавшимися Аллаха, отвергавшими Его знамения, упорно сопротивлявшимися Его посланникам и сражавшимися с Его возлюбленными рабами.