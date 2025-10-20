يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ٨٧ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٨٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Правоверные не должны запрещать себе полезные яства и напитки, которые Аллах сделал для них дозволенными. Он оказал им милость, и они должны восхвалять Его за это. Он позволил им пользоваться благами, и они должны быть признательны Ему. Они не имеют права отвергать Божью милость, проявляя неблагодарность, не принимая ее или объявляя ее запрещенной. Если же они поступят так, если они возведут навет на Аллаха, проявят неблагодарность и объявят дозволенные и полезные блага запрещенными и скверными, то преступят границы дозволенного. Аллах запретил людям преступать эти границы, и Он не любит преступников. Более того, они ненавистны Ему и будут удостоены Его наказания.