Al-Ma'idah
67
5:67
۞ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين ٦٧
۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٦٧
۞ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلرَّسُولُ
بَلِّغۡ
مَآ
أُنزِلَ
إِلَيۡكَ
مِن
رَّبِّكَۖ
وَإِن
لَّمۡ
تَفۡعَلۡ
فَمَا
بَلَّغۡتَ
رِسَالَتَهُۥۚ
وَٱللَّهُ
يَعۡصِمُكَ
مِنَ
ٱلنَّاسِۗ
إِنَّ
ٱللَّهَ
لَا
يَهۡدِي
ٱلۡقَوۡمَ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
٦٧
[67] รอซูลเอ๋ย จงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้า และถ้าเจ้ามิได้ปฏิบัติ เจ้าก็มิได้ประกาศสารของพระองค์ และอัลลอฮฺนั้นจะทรงคุ้มกันเจ้าให้พ้นจากมนุษย์ แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงแนะนำพวกที่ปฏิเสธศรัทธา
Al-Sa'di
Аллах обратился к Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, с самым великим повелением и приказал ему сообщить людям обо всем, что ему было ниспослано. Это относится ко всем воззрениям, деяниям, высказываниям, религиозным предписаниям и божественным требованиям, которым мусульмане обучились от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он выполнил свою миссию самым совершенным образом, призвал людей к исламу, донес до них грозное предупреждение и радостную весть, облегчил их участь и обучил их так, что невежественные и неграмотные люди превратились в величайших богословов и духовных наставников. Он обучал людей словом и делом, рассылал послания и отправлял своих гонцов. Нет ни одного доброго деяния, на который бы он не указал своим последователям, и ни одного дурного поступка, от которого бы он не предостерег их. Об этом свидетельствовали и продолжают свидетельствовать самые достойные из людей - славные сподвижники и пришедшие после них богословы и простые мусульмане. Затем Аллах сказал ему: «Если ты не сообщишь людям о том, что ниспослано тебе от твоего Господа, то не выполнишь Его приказа. Поспеши же выполнить его, и Я буду покровительствовать тебе и защищу тебя от людей. Тебе следует усердно обучать их, доносить до них Божье послание и не уклоняться от этой миссии из-за страха перед творениями. Их судьбы находятся в Моих руках, и Я обязался уберечь тебя от любых несчастий. На тебя возложено донести до людей ясную истину, и если они последуют прямым путем, то поступят во благо себе. Что же касается неверующих, единственным намерением которых является потворство их низменным желаниям, то из-за их неверия твой Господь не поведет их прямым путем и не вдохновит их на добрые дела».
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
