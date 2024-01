คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 55:60 ถึง 55:63

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (Is there any reward for goodness other than goodness?...55:60). Having described the two Gardens for the intimate believers, it is declared as a principle that a good deed attracts a good reward. The righteous believers will be blessed, therefore, with good rewards.