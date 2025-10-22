طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١ طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ] ئه‌گه‌ر گوێڕایه‌ڵی خوای گه‌وره‌یان بكردایه‌ وه‌ وته‌ی باشیان بوتایه‌ ئه‌مه‌ باشتر بوو بۆیان [ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ] وه‌ كاتێك كه‌ كاره‌كه‌ جدی بوو، وه‌ كوشتاری كافران ده‌ستیپێكرد [ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢١) ] ئه‌گه‌ر له‌گه‌ڵ خوای گه‌وره‌ ڕاستیان بكردایه‌و ئیمانیان بهێنایه‌و گوێڕایه‌ڵی خوای گه‌وره‌یان بكردایه‌ ئه‌وه‌ بۆیان باشتر بوو له‌وه‌ی كه‌ سه‌رپێچی خوای گه‌وره‌ بكه‌ن.