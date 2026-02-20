ลงชื่อเข้าใช้
ร่วมสนับสนุนภารกิจของเรา
บริจาค
ร่วมสนับสนุนภารกิจของเรา
บริจาค
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Muhammad
1
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
وَصَدُّواْ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
أَضَلَّ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
١
[1] บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และปิดกั้นให้ห่างจากทางของอัลลอฮฺนั้น พระองค์ได้ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- ، وه سوورهتی كوشتار كردنیشی پێ دهوترێت سوورهتێكی مهدهنی یه له وتهی ههموو زانایان تهنها (ابن عباس و قهتادهو سهعیدی كوری جوبهیرو زهحاك) نهبێت كه دهڵێن: مهككی یه تهنها ئایهتی (١٣) نهبێت كه له رێگای كۆچ كردن دابهزی، (٣٨) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (١)
] ئهوانهی كه كافر بوونه وه ڕێگریان كردووه له دینهكهی خوای گهوره ئهوانه ئهگهر كردهوهی چاكیشیان ههبوو بێت خوای گهوره كردهوهكانیان بهتاڵ و پووچهڵ ئهكاتهوه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close