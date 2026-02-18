ลงชื่อเข้าใช้
Al-Ahqaf
35
46:35
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون ٣٥
فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةًۭ مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَـٰغٌۭ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ٣٥
فَٱصۡبِرۡ
كَمَا
صَبَرَ
أُوْلُواْ
ٱلۡعَزۡمِ
مِنَ
ٱلرُّسُلِ
وَلَا
تَسۡتَعۡجِل
لَّهُمۡۚ
كَأَنَّهُمۡ
يَوۡمَ
يَرَوۡنَ
مَا
يُوعَدُونَ
لَمۡ
يَلۡبَثُوٓاْ
إِلَّا
سَاعَةٗ
مِّن
نَّهَارِۭۚ
بَلَٰغٞۚ
فَهَلۡ
يُهۡلَكُ
إِلَّا
ٱلۡقَوۡمُ
ٱلۡفَٰسِقُونَ
٣٥
[35] ดังนั้นเจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นแห่งรอซูลทั้งหลาย ได้อดทนมาก่อนแล้ว และอย่ารีบเร่ง (ให้มีการลงโทษ) แก่พวกเขา วันที่พวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แก่พวกเขานั้น ประหนึ่งว่า พวกเขามิได้พำนักอยู่ในโลกนี้ เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งยามกลางวันเท่านั้น นี่คือการประกาศตักเตือน ดังนั้นความหายนะจะไม่ประสบแก่ผู้ใดนอกจากหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนเท่านั้น
Всевышний повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, терпеливо сносить причиняемые неверующими страдания и непрестанно призывать их к Аллаху, как это делали величайшие из людей - твердые духом посланники. В борьбе с неверием они проявили невиданное усердие, терпение, стойкость и убежденность в правоте своего дела. Они более кого бы то ни было достойны подражания, и каждый правоверный должен идти по их стопам и следовать их курсу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подчинился приказу своего Господа и проявил себя так, как это не удавалось сделать ни одному из его предшественников. Многобожники сплотились в борьбе с Посланником, да благословит его Аллах и приветствует, и всеми силами пытались помешать ему распространять религию Аллаха. Но он до конца оставался верен своему долгу. Он сражался с врагами Аллаха и терпеливо сносил их обиды и оскорбления до тех пор, пока Всевышний не одарил его победой над неверующими. И вот, его религия восторжествовала над остальными вероисповеданиями, а его последователи превзошли последователей любого другого учения. Господи, благослови нашего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и ниспошли ему мир! О Мухаммад! Не торопи Меня с наказанием неверующих, даже если они сами просят тебя явить им наказание, которое они считают ложью. Они поступают так из-за своего невежества и слабоумия, но их необдуманные слова не должны подталкивать тебя на необдуманные поступки. Не проклинай их за их поступки, потому что то, что должно свершиться, все равно произойдет. Не печалься от того, что они предпочли для себя короткое удовольствие, ведь это им суждено оказаться в пучине невыносимых мук. Мирская жизнь, благами которой они наслаждаются на земле, беспокойна и коротка. А ниспосланный тебе Великий Коран - это возвещение, в котором Мы разъяснили все, что вам необходимо знать, и научили вас тому, как следует готовиться к путешествию в загробный мир. Он поможет вам попасть в обитель блаженства и спастись от мучительного наказания. Коран - это лучшее, что человек может взять с собой в Последнюю жизнь, и лучшее из того, чем Аллах обогатил Своих рабов на земле. Разве будет погублен кто-либо, кроме грешников? О нет! Божья кара падет только на тех, в ком не было никакого добра, кто вышел из повиновения своему Господу и отказался уверовать в принесенную посланниками Аллаха истину. Аллах смилостивился над ними и предостерег их от заблуждения, но они не вняли Его увещеванию и вплоть до самой смерти пропадали в пучине неверия. Упаси нас Аллах от этого!
