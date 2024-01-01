3

Господи наш! Введи праведников в Райские сады Эдема, которые Ты обещал им устами своих благородных посланников. Введи их туда вместе с их отцами, женами, друзьями и потомками, которые также уверовали в истину и творили добрые дела. Воистину, среди Твоих прекрасных имен - Могущественный и Мудрый. Благодаря Твоему могуществу Ты господствуешь над рабами, прощаешь им прегрешения, избавляешь их от всего неприятного и помогаешь им обрести все самое желанное. Ты обладаешь мудростью, благодаря которой расставляешь все по своим местам. Господи, мы не просим Тебя делать то, что противоречит Твоим премудрым решениям. Наоборот, мы молим Тебя простить правоверных и тем самым завершить мудрое начинание, о котором Ты поведал устами Твоих посланников и которое является следствием Твоей всеобъемлющей милости.