3

Аллах поведал о Своем величии и совершенстве - качествах, которые обязывают людей поклоняться только Ему одному. Он вознесся на Трон и является его Единственным полноправным Властелином. Его превосходные достоинства делают Его совершенно непохожим на творения. Его божественная сущность и величественные качества свидетельствуют о том, что человек может приблизиться к Нему только посредством чистых и облагораживающих душу деяний. Воистину, только искреннее служение Аллаху может возвысить человека над остальными творениями и приблизить его к Нему. Затем Аллах напомнил о Своей величайшей милости по отношению к человечеству. Речь идет о божественном откровении, которое названо духом, потому что человеческие души нуждаются в нем так же, как безжизненные тела нуждаются в душе. Тела не способны прожить без души, и сердца не способны обрести покой без духа божественного откровения. Всевышний ниспослал это откровение по собственной воле, дабы Его рабы обрели великое благо и извлекли из этого великую пользу. А что касается Его избранников, которые получали это откровение на земле, то ими были благородные посланники, которых Он превознес над остальными творениями и почтил правом внимать небесной истине и первыми доносить ее до остальных людей. Пророки и посланники помогали рабам обрести правую веру и счастье при жизни на земле и после смерти. Для этого они предупреждали своих соплеменников о дне встречи. Они призывали своих последователей готовиться к этому дню и совершать добрые дела, дабы заслужить спасение и избавление. Всевышний назвал Судный день Днем встречи, потому что именно в этот день творения встретятся со своим Господом, друг с другом, а также со своими деяниями и воздаянием.