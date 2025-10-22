الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ ثَاقِبٌۭ ١٠ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Если бы Всевышний не сообщил об этом, то на основании предыдущих аятов можно было бы сказать, что дьяволы не имеют никакой возможности подслушать вести с небес. Однако некоторым из них удается выкрасть словечко из уст ангелов, и тогда обитатели небес уничтожают их посредством ярких падучих звезд. Иногда такая звезда сжигает мятежного дьявола до того, как он передаст подслушанную весть своим собратьям. В таком случае весть с небес не доходит до обитателей земли. А иногда падучая звезда поражает дьявола после того, как он передал подслушанную весть своим клевретам. В этом случае дьяволы прибавляют к одной правде сотню неправд и рассказывают их колдунам и предсказателям, а невежественные люди начинают верить их многочисленным лживым предсказаниям из-за одного правдивого словечка, услышанного дьяволами на небесах.