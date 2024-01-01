3

В тот день Всевышний Аллах спросит у грешников: «Уверовали ли вы в посланников, и последовали ли вы прямым путем? Или же вы отвергли Моих избранников и воспротивились их повелениям?» Они не найдут правильного ответа на этот вопрос, и никто не поможет им выдержать суровый экзамен. Безусловно, обрести спасение смогут только те, кто даст ясный и правильный ответ на этот вопрос. Это будут правоверные, правдивость которых будет доказана их истинной верой и праведными деяниями. Что же касается многобожников, которые вспомнят о том, как они отрицали посланников и упрямо отказывались повиноваться им, то они не смогут ни слова молвить в свое оправдание. Они даже не смогут посоветоваться друг с другом о том, как можно солгать для того, чтобы спастись от лютой кары.