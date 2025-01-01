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3

Всякий раз, когда люди погрязали в безбожии и несправедливости, Всемогущий Господь отправлял к ним посланников. Они приходили в крупные города и поселения, потому что именно там кипела жизнь. Люди из близлежащих поселений часто приезжали в эти города и знали обо всем, что в них происходит. Поэтому вся округа узнавала о появлении посланника, который подтверждал правдивость своих проповедей удивительными чудесами и знамениями. Если бы пророки и посланники приходили отдаленные селения, то проповеди многих из них оставались бы неуслышанными и незамеченными. Поэтому именно в крупных городах рождались новые учения, и оттуда они распространялись по свету. Да и жители крупных городов, как правило, занимают менее жесткую позицию по отношению ко всему новому. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Он подвергал разрушению только те поселения, жители которых были неверующими грешниками, заслуживавшими возмездия и наказания. Из этого можно заключить, что Аллах подвергает наказанию только тех нечестивцев, которые продолжают грешить, осознавая собственное заблуждение.