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3

Люди Писания, которые вначале уверовали в одно Писание, а затем признали истинность последнего Откровения, будут вознаграждены дважды. В первый раз их вознаградят за то, что они уверовали в Тору и Евангелие, а во второй раз - за то, что они подтвердили свою веру и уверовали в Коран. Они заслужили такую награду, потому что были терпеливы, то есть верны завету с Аллахом, сохранили веру и не перестали совершать благодеяния. Они не впали в сомнение, не испугались потерять власть и не уступили своим страстям. Они обладают множеством прекрасных качеств, которыми они обязаны истинной вере. Они отдаляют зло посредством добра, потому что добродетель по отношению к Божьим тварям стала их неотъемлемым качеством. И если кто-нибудь обижает их словом или делом, они отвечают ему достойными словами и прекрасными поступками. Они поступают так, потому что твердо знают о превосходстве благородства и благонравия, которых удостаиваются только избранные.