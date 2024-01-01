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3

Когда им читают коранические откровения, они вслушиваются в каждое слово, после чего склоняются перед истиной, говоря: «Мы уверовали в истину от нашего Господа». Это учение совпадает с учением, которое проповедовали предыдущие посланники и не противоречит Священным Писаниям. В нем собраны правдивые повествования, мудрые повеления и справедливые запреты. Эти люди непременно увидят благие последствия своих речей и свидетельств, потому что они опираются на твердые и ясные познания. Они - истинные обладатели знания. Они - истинные люди Писания. Что же касается многобожников, которые пытаются опровергнуть истину, то их доводы неубедительны. Более того, их даже нельзя назвать сомнительными, ведь многобожники либо просто не знают истины, либо не хотят с ней соглашаться. Поэтому Всевышний Аллах велел сказать: «Веруйте в него (Коран) или не веруйте! Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками» (17:107). Что касается праведников, то они говорят: «Воистину, мы и прежде были покорны Всевышнему Аллаху. За нашу преданность и покорность Он помог нам обрести веру и стать мусульманами. Мы признаем истинность Священного Корана и веруем в оба Писания». Что же касается нечестивцев, которые отвергают Коран, то их неверие в него разрушает их веру в предыдущие Писания.