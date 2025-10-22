وما انا بطارد المومنين ١١٤ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤ undefined undefined undefined undefined undefined

Из слов святого пророка можно предположить, что высокомерные и несправедливые многобожники - да осрамит их Всевышний Аллах! - обещали уверовать в том случае, если он прогонит от себя всех бедняков и простолюдинов. Однако пророк был непреклонен и отказался прогнать людей, которые не заслуживали подобного обращения и унижения. Наоборот, они заслуживали самых лестных слов и самых славных почестей. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: «Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: “Мир вам! Ваш Господь предписал Себе быть Милосердным”» (6:54).