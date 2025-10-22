وما انا بطارد المومنين ١١٤
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤
আর আমি তো ‘মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার নই।