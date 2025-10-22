ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
3
Они будут отвечать за свои деяния только перед Аллахом, а моя обязанность - донести до них истину. Оставьте их в покое. Если то, что я проповедую, является истиной, то покоритесь мне, поскольку вы тоже будете отвечать за свои деяния.