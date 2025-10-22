۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
﴿قَالُوۤا۟ أَنُؤۡمِنُ﴾ نُصَدِّق ﴿لَكَ﴾ لِقَوْلِك ﴿وَٱتَّبَعَكَ﴾ وَفِي قِرَاءَة {وَأَتۡبَـٰعُكَ} جَمْع تَابِع مُبْتَدَأ ﴿ٱلۡأَرۡذَلُونَ ١١١﴾ السَّفَلَة كالحاكة والأساكفة