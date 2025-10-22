فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
[ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) ] وه‌ ئێستا كه‌سێك نیه‌ كه‌ تكامان بۆ بكات هه‌روه‌كو چۆن باوه‌ڕداران به‌ ئیزنی خوا كه‌سانێك تكایان بۆ ئه‌كات.