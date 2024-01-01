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3

Под Писаниями подразумеваются Тора и другие Небесные Писания. А под напоминанием подразумевается Мать писаний - Хранимая скрижаль, которое содержит в себе достоверные сведения обо всем, что происходит на свете. В ней записано, что райская земля достанется в наследство праведным рабам Аллаха, которые выполняли Божьи повеления и остерегались грехов. Они унаследуют Райские сады и скажут: «Хвала Аллаху, Который дал нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать райскую землю. Мы можем поселиться в Раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников!» (39:74). Существует мнение, что праведники унаследуют земной мир, в котором они будут править и господствовать. Это мнение также подтверждается следующим откровением: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них» (24:55).