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اشدد به أزري أي ظهري والأزر الظهر من موضع الحقوين ، ومعناه تقوى به نفسي ؛ والأزر القوة وآزره قواه . ومنه قوله تعالى : فآزره فاستغلظ وقال أبو طالب :أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضربوقيل : الأزر العون ، أي يكون عونا يستقيم به أمري . قال الشاعر :شددت به أزري وأيقنت أنه أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهبهوكان هارون أكثر لحما من موسى ، وأتم طولا ، وأبيض جسما ، وأفصح لسانا . ومات قبل موسى بثلاث سنين وكان في جبهة هارون شامة ، وعلى أرنبة أنف موسى شامة ، وعلى طرف لسانه شامة ، ولم تكن على أحد قبله ولا تكون على أحد بعده ، وقيل : إنها كانت سبب العقدة التي في لسانه . والله أعلم .