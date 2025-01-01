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3

Мы показали тебе, как твой посох превращается в змею и как твоя рука становится белой, и тем самым явили тебе некоторые из величайших знамений. Они свидетельствуют о правдивости твоей пророческой миссии и истинности твоего учения. Благодаря этому ты обретешь уверенность, увеличишь свои познания и будешь твердо верить в обещание Аллаха, Который обещал уберечь тебя от твоих супостатов и помочь тебе одолеть их. Наряду с этим Божьи знамения будут неопровержимым доказательством для тех, среди кого ты будешь проповедовать. После назначения Мусы пророком и совершения удивительных чудес Аллах повелел Своему пророку отправиться к правителю Египта и сказал: