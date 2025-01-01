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3

Такое возмездие ожидает каждого, кто преступал границы дозволенного, совершал грехи и не ограничивался тем, что ему позволил Аллах, а также отвергал знамения, которые ясно свидетельствовали о правдивости и необходимости веры. Аллах не поступит с такими людьми несправедливо и не подвергнет их незаслуженному наказанию, потому что они сами излишествовали, исповедовали неверие и обрекли себя на страдания. Они получают наказание в мирской жизни, но наказание в жизни будущей будет намного мучительнее, потому что оно никогда не прекратится. Все это означает, что человек обязан страшиться и остерегаться наказания в Последней жизни.