فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ١٧ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًۭا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًۭا سَوِيًّۭا ١٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Упоминание о Марьям в Коране является одним из ее достоинств, потому что это - Великое Писание, которое читают правоверные мусульмане на Востоке и Западе. В нем Марьям удостоена самых прекрасных слов и замечательной похвалы, которая стала воздаянием за ее прекрасные деяния и совершенные устремления. О Мухаммад! Вспомни о том, как Марьям удалилась от своей семьи в восточном направлении. Она скрылась от их взоров за завесой или другой преградой, чтобы в уединении поклоняться своему Господу. Она хотела целиком и полностью отдаться искреннему поклонению Ему и смириться перед Ним. Тем самым она желала выполнить волю Всевышнего Аллаха, о которой ей поведали ангелы: «О Марьям (Мария)! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. О Марьям (Мария)! Будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется» (3:42–43). В этот момент Аллах отправил к ней ангела Джибрила, который воплотился перед ней в пригожего мужчину, обладающего красивой внешностью и стройным сложением, не имеющего никаких пороков и недостатков. Он воплотился в мужчину, потому что она не смогла бы взглянуть на него, если бы он предстал перед ней в своем истинном обличии. Когда же она увидела его, то испугалась, потому что она находилась далеко от своей семьи и остальных людей. Около нее не было дорогих и любимых ею людей, и поэтому она испугалась того, что посторонний мужчина может причинить ей зло и покуситься на ее честь. Тогда она решила прибегнуть к покровительству своего Господа и попросить Его защитить ее.