Maryam
13
19:13
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ١٣
وَحَنَانًۭا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةًۭ ۖ وَكَانَ تَقِيًّۭا ١٣
وَحَنَانٗا
مِّن
لَّدُنَّا
وَزَكَوٰةٗۖ
وَكَانَ
تَقِيّٗا
١٣
[13] และความน่าสงสารจากเรา และความบริสุทธิ์แก่เขาและเขาเป็นผู้ยำเกรง
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً
] وه ڕهحم و سۆزو بهزهیی و خۆشهویستى و پاكێتیمان پێی بهخشی له لایهن خۆمانهوه [
وَكَانَ تَقِيًّا (١٣)
] وه كهسێكی له خواترس و خۆپارێز بوو له تاوان و گوێڕایهڵی خوای گهوره بوو [
وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ
] وه چاكهكار بوو لهگهڵ دایك و باوكیدا.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
