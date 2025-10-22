يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ٥١
يَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥١
﴿یَـٰقَوۡمِ لَاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ﴾ عَلَى التَّوْحِيد ﴿أَجۡرًاۖ إِنۡ﴾ مَا ﴿أَجۡرِیَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِی فَطَرَنِیۤۚ﴾ خلقني ﴿أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٥١﴾