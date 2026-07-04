Sign in
Sign in
Select Language
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

٨٣

˹Allah asked,˺ “Why have you come with such haste ahead of your people, O  Moses?”1
Tafsirs
Lessons
Reflections