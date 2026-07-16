Sign in
Sign in
Select Language
20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢

٦٢

So the magicians disputed the matter among themselves, conversing privately.
Tafsirs
Lessons
Reflections