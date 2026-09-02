Ingia
Ingia
Chagua Lugha

87. Al-A’laa

taarifa
Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

Tafsir
Mafunzo
Tafakari