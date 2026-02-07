Ingia
Mjenzi wa Kiambatisho cha Ayah

Njia ya ubora wa juu na inayoweza kubadilishwa ili kujumuisha aya za Quran katika maudhui yako.
Unda kipachiko ambacho unaweza kukibadilisha kwa urahisi, nacho Uandishi sahihi wa Kiarabu, usomaji uliojengewa ndani na zaidi, ili wasomaji waweze kusikiliza wanapojishughulisha na mstari huo.

Usanidi

Kijisehemu cha kupachika

<iframe
  src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=sw"
  width="100%"
  data-quran-embed="true"
  allow="clipboard-write"
  frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>