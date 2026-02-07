Njia ya ubora wa juu na inayoweza kubadilishwa ili kujumuisha aya za Quran katika maudhui yako.
Unda kipachiko ambacho unaweza kukibadilisha kwa urahisi, nacho Uandishi sahihi wa Kiarabu, usomaji uliojengewa ndani na zaidi, ili wasomaji waweze kusikiliza wanapojishughulisha na mstari huo.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=sw"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>