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092

92. Surah Al-Layl

Soma na usikilize Surah Al-Layl pamoja na tafsiri, tafsiri, usomaji wa sauti, maana ya neno kwa neno, na unukuzi wa mfumo wa alfabeti.

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
92:1
والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١

١

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