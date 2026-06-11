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092
92. Surah Al-Layl
Soma na usikilize Surah Al-Layl pamoja na tafsiri, tafsiri, usomaji wa sauti, maana ya neno kwa neno, na unukuzi wa mfumo wa alfabeti.
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Tarjuma
Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
92:1
والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰ
١
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