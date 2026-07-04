Ingia
Ingia
Chagua Lugha
12:74
قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ٧٤

٧٤

Tafsir
Mafunzo
Tafakari