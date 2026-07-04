Ingia
Ingia
Chagua Lugha
12:71
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٧١
قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ٧١

٧١

Tafsir
Mafunzo
Tafakari