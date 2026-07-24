Ingia
Ingia
Chagua Lugha
38:2
بل الذين كفروا في عزة وشقاق ٢
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍۢ وَشِقَاقٍۢ ٢

٢

Tafsir
Mafunzo
Tafakari